Главный тренер «Рейнджерс» поделился эмоциями после поражения в финале Восточной конференции

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал поражение команды в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (1:2)

«Мы упорно боролись. Я горжусь нашими ребятами. Мы соревновались в каждой игре», — написал тренер в своих соцсетях.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Лайтнинг». «Тампа» стала победителем Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли в третий раз подряд. Соперником команды по финалу станет «Колорадо».