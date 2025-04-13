Лавиолетт — о потере «Рейнджерс» шансов на выход в плей-офф НХЛ: «Все разочарованы»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал потерю клубом шансов на выход в плей-офф НХЛ.

В субботу команда из Нью-Йорка уступила «Каролине» в матче регулярного чемпионата (3:7) и потеряла математические шансы на участие в Кубке Стэнли.

«Все разочарованы. Очевидно, что такое не входило ни в чьи планы в начале сезона, особенно с точки зрения прошлого сезона. Но что имеем, то имеем. В последних 20 играх у нас были возможности пошуметь и проложить себе дорогу, но мы этого не сделали. Так что это наша ответственность. Мы должны были быть лучше», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2023/24 «Рейнджерс» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. Последний раз команда не выходила в плей-офф в 2021 году.

За «Рейнджерс» выступают двое россиян: голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин.