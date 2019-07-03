Главный тренер "Рейнджерс": "Панарин всегда опасен"

Главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн поделился ожиданиями от прихода в команду форварда Артемия Панарина. Нападающий подписал 7-летний контракт на 81,5 миллиона долларов.

- Когда в команде появляется игрок такого уровня, все стараются прибавить, настрой становится другим. Это не зазнайство, это уверенность в своих силах. И он нам в этом поможет, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Куинна. - Он играет на фланге, но выполняет функции центрального нападающего, контролирует игру. Панарин может пройти с шайбой среднюю зону, войти в чужую. Когда Артемий на льду, соперник должен постоянно следить за ним, потому что он всегда опасен.

27-летний Панарин в прошлом сезоне выступал за "Коламбус". Он провел 89 матчей за "Блю Джэкетс" и набрал 98 (33+65) очков.

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