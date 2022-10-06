Главный тренер «Рейнджерс» остался недоволен игрой нападающего Кравцова

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после завершения предсезонного матча против «Бостона» (4:5) раскритиковал игру команды.

Его попросили оценить игрока российского нападающего Виталия Кравцова, но тренер отметил, что многие хоккеисты сыграли слабо.

«Мне очень не понравилась наша игра. Не только он — многие хоккеисты. Ребята бьются за место в составе. Но многие показали низкое качество хоккея», — приводит слова тренера в Twitter журналист Винс Меркольяно.

Форвард Виталий Кравцов завершил матч с коэффициентом полезности «минус 2».

В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ провел 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков. В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов.