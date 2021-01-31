Главный тренер «Рейнджерс» не стал называть причину, почему Дианджело попал на уэйвер

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн не стал вдаваться в подробности решения выставить защитника Энтони Дианджело на драфт отказов.

«Такое случается в профессиональном спорте. Мы приняли такое решение. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но в подробности я вдаваться не хочу», — приводит слова тренера в Twitter журналист Стивен Вино.

Как пишет инсайдер Дэвида Шапиро, клуб ранее пытался найти варианты обмена 25-летнего американца.

Дианджело успел провести 6 матчей и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1». Перед началом сезона он подписал контракт на два года (кэпхит — 4,8 миллиона долларов).

В прошлом сезоне Дианджело установил личный рекорд результативности, набрав 53 (15+38) очка в 68 играх (лучший результат среди защитников команды из Нью-Йорка).