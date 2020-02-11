Главный тренер «Рейнджерс» намекнул, что Шестеркин будет основным вратарем

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру вратаря команды Игоря Шестеркина в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1). Он намекнул, что россиянин, одержавший 5 побед в 6 встречах, будет основным голкипером.

— С момента, когда он был задрафтован, и клуб, и журналисты предвкушали его дебют в НХЛ, — приводит слова Куинна российская версия официального сайта лиги. — И несмотря на эти высокие ожидания, он их оправдывает на сто процентов, «Кингз» играют активно, в силовой манере, это очень непростой соперник. Лишь благодаря Игорю мы вели 1:0 после двух периодов. Он был очень хорош.

Для нас больше не является приоритетом поддержание каждого вратаря в игровом тонусе. Нам нужно выигрывать. Кто хорошо играет — тот продолжает это делать.