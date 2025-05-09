Салливан: «За последние три дня я поговорил с каждым игроком «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан высказал мнение об игроках команды. Он заявил, что уже пообщался со всеми хоккеистами.

«За последние три дня я поговорил с каждым игроком «Рейнджерс». Думаю, что в раздевалке присутствует достаточно лидеров. У этой команды много характера. За эти годы я проникся огромным уважением к таланту «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности познакомиться с этими ребятами поближе, а также поработать с ними как на льду, так и за его пределами, чтобы попытаться стать самой конкурентоспособной командой», — приводит слова Салливана ESPN.

В начале мая 2025-го Салливан был назначен главным тренером «Рейнджерс». 57-летний специалист сменил на этом посту Питера Лавиолетта, который был уволен 19 апреля.