9 мая, 15:22

Салливан: «За последние три дня я поговорил с каждым игроком «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан высказал мнение об игроках команды. Он заявил, что уже пообщался со всеми хоккеистами.

«За последние три дня я поговорил с каждым игроком «Рейнджерс». Думаю, что в раздевалке присутствует достаточно лидеров. У этой команды много характера. За эти годы я проникся огромным уважением к таланту «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности познакомиться с этими ребятами поближе, а также поработать с ними как на льду, так и за его пределами, чтобы попытаться стать самой конкурентоспособной командой», — приводит слова Салливана ESPN.

В начале мая 2025-го Салливан был назначен главным тренером «Рейнджерс». 57-летний специалист сменил на этом посту Питера Лавиолетта, который был уволен 19 апреля.

ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Майк Салливан
  • igogohruhru

    панарину посчастливилось поиграть под началом почти всех известных тренеров

    09.05.2025

  • Ceown

    Они потом Гретски прикупили, надеялись взлететь выше крыши.Но Великий был на излёте-сбитый лётчик-потому не заладилась перестройка:))

    09.05.2025

  • Ceown

    С Артемием можно было не базарить-как пить дать-продадут!:)))

    09.05.2025

  • Андрей Андрей

    я думаю существует определенная договоренность в нхл, для поддержания доходоа,что команды типа монреаля,рейнджерс не лезут в битву за кубок,а отдают эту возможность новым командам.Поэтому канадские и некоторые американские команды делают невыгодные решения.

    09.05.2025

  • quarktrue

    Рейнджерс - очень беспокойная команда, где меняются тренеры, игроки, менеджеры, причем довольно быстро.. После выигрыша КС они почему то решили избавиться от Ковалева, а затем и от Зубова. Ковалев затем долго и с успехом играл в разных клубах, а Зубов поднял Даллас. С Зубовым вообще странный обмен. Он был мозговым центром Рейнджерс, наряду с Браяном Личем. Играли как боги.

    09.05.2025

    • «Эдмонтон» одержал шесть волевых побед подряд в Кубке Стэнли — «Ойлерз» обновили рекорд НХЛ

    Карбери — о победе над «Каролиной»: «Мы становимся немного увереннее»
