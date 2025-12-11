Салливан — о поражении «Рейнджерс»: «Мы не смогли соответствовать «Чикаго». Они были быстрее нас»

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал третье поражение команды подряд.

В четверг «Рейнджерс» на выезде проиграли «Чикаго» (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 22 броска по воротам.

«Мне показалось, что с самого начала игры они были быстрее нас — быстрее добирались до шайбы и играли с большей энергией. Для сравнения: у них было несколько сложных игр перед этим матчем. У всех в этой лиге есть гордость. Мы знали, что они выйдут на лед с большей энергией, учитывая обстоятельства, в которых оказалась их команда. А мы не смогли им соответствовать», — приводит пресс-служба «Рейнджерс» слова Салливана.

Ранее «Рейнджерс» уступили «Вегасу» (2:3 ОТ) и «Колорадо» (2:3 ОТ). Команда набрала 34 очка в 32 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «Рейнджерс» проведут дома 14 декабря против «Монреаля».