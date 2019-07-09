Главный тренер "Рейнджерс": "Кравцов очень техничен"

Главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн поделился мнением о российском нападающем Виталии Кравцове. По его словам, это очень техничный игрок, обладающий хорошими габаритами.

– Я увидел то, о чем знал раньше. Он очень техничен. Лагерь развития может ввести в заблуждение, – цитирует Куинна официальный сайт НХЛ. – Не стоит забывать, что сейчас лето, и мы имеем дело с "летним" хоккеем. Сейчас не так много силовой борьбы. Зато есть шанс продемонстрировать свое мастерство. К тому же Кравцов может многих удивить – у него очень хорошие габариты. Виталий крупнее, чем о нем думают. Но мне в Кравцове нравится то, что он играет на высочайшей скорости. В этом суть нашей игры. Особенно на нашем уровне.