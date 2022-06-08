Галлан: «Василевский сделал несколько хороших сейвов, но у него их совсем не столько, как у Шестеркина. Даже не близко»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан сравнил игру вратаря своей команды Игоря Шестеркина с игрой голкипера «Тампы» Андрея Василевского в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Сегодня, 8 июня, команда из Нью-Йорка проиграла «Лайтнинг» со счетом 1:4.

«Мы недостаточно часто хорошо действовали в атаке. Да, Василевский сделал несколько хороших сейвов, но у него их было совсем не столько, сколько у Шестеркина, даже не близко. Мы создали 5-6 качественных моментов, но в таких матчах нужно намного больше», — приводит журналист Винс Меркольяно слова Галлана.

Счет в серии «Рейнджерс» — «Тампа» — 2-2. Пятый матч серии состоится 10 июня, начало — в 03.00 (мск).

Победитель серии сыграет в финале Кубка Стэнли против «Колорадо».