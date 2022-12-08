Галлан о матче с «Вегасом»: «Рейнджерс» играли в отличный хоккей. Это командная победа"

Главный тренер «Рейнджерс» Жеррар Галлан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:1).

«Это была действительно хорошая игра. Я имею в виду, что мы играли в отличный хоккей. Но я думаю, что мы играли так же солидно, как и весь год. Сегодня была командная победа, все подошли готовыми к игре», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 31 очком в 28 матчах, «Вегас» лидирует на «Западе» с 39 очками в 28 играх.