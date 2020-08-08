Главный тренер «Питтсбурга» считает, что Малкин еще может играть на звездном уровне

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан отреагировал на поражение в серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Монреалем». Он считает, что лидеры команды Евгений Малкин, Крис Летанг и Сидни Кросби еще могут играть на конкурентноспособном уровне.

— Это еще одно доказательство того, как сложно побеждать в нашей лиге, — приводит слова Салливана российская версия официального сайта НХЛ. — Я уверен, что эти хоккеисты остаются элитными игроками. Я верю в костяк команды. Они по-прежнему звезды и могут играть на звездном уровне. Я в это верю. Понятно, что однажды их время пройдет. Но это относится к любой команде. А я продолжаю считать, что они еще долго будут радовать нас элитным хоккеем.