Тренер «Питтсбурга»: «Малкин близок к возвращению»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, как проходит восстановление российского нападающего Евгения Малкина после травмы.

«Джино по-прежнему проходит процесс восстановления. Наш медицинский штаб знает и видит конкретные детали, которыми я не владею, — приводит слова тренера официальная русская версия сайта НХЛ. — Но этот процесс идет. И нам нужно наблюдать, что будет дальше. И когда процесс будет завершен, и мы получим все отзывы от докторов, что форвард может вернуться в игру, что врачи будут полностью удовлетворены — тогда Малкин снова будет в нашем составе».

«Ребята, вы и сами наверняка видели Малкина на тренировках, — добавил Салливан. — Он прибавляет с каждым днём. Он близок к возвращению».

Малкин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года. Восстановление должно было занять не менее полугода. Малкин уже приступил к тренировкам с командой.