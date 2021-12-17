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Тренер «Питтсбурга»: «Малкин близок к возвращению»

08:13
Евгений Малкин. Фото AFP
Евгений Малкин. Фото AFP
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, как проходит восстановление российского нападающего Евгения Малкина после травмы.

«Джино по-прежнему проходит процесс восстановления. Наш медицинский штаб знает и видит конкретные детали, которыми я не владею, — приводит слова тренера официальная русская версия сайта НХЛ. — Но этот процесс идет. И нам нужно наблюдать, что будет дальше. И когда процесс будет завершен, и мы получим все отзывы от докторов, что форвард может вернуться в игру, что врачи будут полностью удовлетворены — тогда Малкин снова будет в нашем составе».

«Ребята, вы и сами наверняка видели Малкина на тренировках, — добавил Салливан. — Он прибавляет с каждым днём. Он близок к возвращению».

Малкин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года. Восстановление должно было занять не менее полугода. Малкин уже приступил к тренировкам с командой.

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Роман Шишов все материалы автора
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