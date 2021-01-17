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Главный тренер «Питтсбурга» оценил игру Малкина в первых матчах

15:31
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан отметил, что его не волнует отсутствие результативности у российского нападающего команды Евгения Малкина.

В двух матчах с «Филадельфией» Малкин не набрал очков при показателе полезности «-2».

«Меня это не волнует, прошло всего два матча. Джино — потрясающий игрок, и он будет в порядке. Просто будем поддерживать его, чтобы он продолжал играть с максимальной самоотдачей», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

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