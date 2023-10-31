Салливан — о матче с «Анахаймом»: «Питтсбург» находит способы для того, чтобы проигрывать»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Анахайма» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Если посмотреть на то, как проходят игры дома в последние несколько матчей, то в большинстве из них мы были лучшей командой, — цитирует Салливана пресс-служба лиги. — Но мы находим способы для того, чтобы проигрывать. Нам надо найти возможности для побед. Нужно ли нам что-то менять? Возможно, придется».

«Питтсбург» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции. 5 ноября команда на выезде сыграет с «Сан-Хосе».