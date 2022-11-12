Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал игру российского форварда Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2).

36-летний хоккеист в этой игре отметился голом и голевой передачей. Малкин стал четвертым россиянином в истории НХЛ, забросившим 450 шайб в лиге.

«Малкин сегодня был в режиме зверя. Он был угрозой на протяжении всей игры. Когда Малкин в своей лучшей форме и играет так, как мы привыкли видеть на протяжении многих лет, шайба просто преследует его. Сегодня был один из таких случаев. Он забил, создал кучу моментов, у него было много возможностей. Я думаю, что его звено действительно создавало много моментов на протяжении всей встречи», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

«Питтсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 14 матчах.