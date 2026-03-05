Главный тренер «Питтсбурга» Мьюз заявил, что Кросби вернулся на лед

Главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз сообщил, что нападающий команды Сидни Кросби начал выходить на лед.

38-летний канадец получил повреждение в четвертьфинальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Чехии (4:3 ОТ). Он покинул лед во втором периоде после того, как соперники применили против него несколько силовых приемов. Сборная Канады на Играх в Милане заняла второе место, уступив в финале США (1:2 ОТ).

«Он катался на коньках. Думаю, это просто часть его возвращения. Это хороший шаг, но у меня нет никакой другой информации по этому поводу», — приводит слова Мьюза журналистка Мишель Крекиоло.

В сезоне-2025/26 Кросби провел 56 матчей за «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 59 (27+32) очков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max