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Главный тренер «Оттавы»: «Зайцев — более сильный хоккеист, чем люди думают»

00:40
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Главный тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит поделился впечатлениями от игры защитника Никиты Зайцева. В матче с «Сан-Хосе» (5:2) он отметился результативной передачей, его показатель полезности — «+2».

— Зайцев — более сильный хоккеист, чем люди думают, — приводит слова Смита российская версия официального сайта НХЛ — Уверен, болельщики «Оттавы» скоро научатся ценить то, что он привносит в нашу игру. Для того, чтобы Тома Шабо мог показать свой талант в атаке, в обороне ему нужен такой партнер, как Зайцев.

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