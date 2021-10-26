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Главный тренер «Оттавы» назвал Зуба и Шабо лучшей парой защитников

10:45
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Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:7) оценил игру российского защитника Артема Зуба, а также его партнера по линии обороны Тома Шабо.

«Они были лучше, чем любая другая пара. Конечно, тяжело играть так часто, как они, но у нас есть только три дня между играми, и мы пытаемся победить в каждой. Когда эти двое выходят на площадку, мы владеем шайбой, находимся в зоне атаки, но и другие пары защитников, конечно, стараются», — приводит слова Смита TSN.

«Оттава» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда сыграет в гостях с «Далласом» (30 октября).

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Роман Шишов все материалы автора
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