Главный тренер «Нью-Джерси» Рафф объяснил решение клуба поместить Гусева на драфт отказов
21:10
Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф прокомментировал новость о том, что клуб поместил российского форварда Никиту Гусева на драфт отказов.
«Это тяжелый год для него. Он не совсем подходит нам. Сейчас он на драфте отказов – такова ситуация на данный момент. Если его никто не заберет, то он останется в нашей команде», –приводит слова Раффа Twitter журналиста Майка Моррила.
Ранее стало известно, что «Нью-Джерси» выставил Никиту Гусева на драфт отказов. В этом сезоне 28-летний нападающий участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11». Гусев не играл с 20 марта.
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