Главный тренер «Нью-Джерси» пропустит две игры команды из-за смерти отца

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф пропустит два матча команды в регулярном чемпионате НХЛ из-за смерти отца, сообщает пресс-служба клуба.

Отец тренера Лиссон Рафф умер 28 января в возрасте 88 лет.

Руководить «Нью-Джерси» в двух матчах против «Торонто» будет помощник Линди Раффа Ален Насреддин, который уже руководил командой в начале текущего сезона в трех матчах, когда Рафф заразился коронавирусом.