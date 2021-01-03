Главный тренер «Нью-Джерси» хочет, чтобы Гусев прибавил в игре в обороне

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф заявил, что российскому нападающему Никите Гусеву стоит прибавить при игре в обороне.

«Такому техничному игроку необходимо сыгрываться с партнерами. Тогда он более эффективен. Но также нужно понимать, что все хоккеисты должны отрабатывать в обороне и работать в единой системе. Думаю, он это понимает.

Полагаю, что это рабочий процесс. Он привыкнет к новым требованиям. Прошлый сезон был для него дебютным в НХЛ», — приводит слова Раффа NJ.com.

В прошлом сезоне Гусев провел 66 матчей и набрал 44 (13+31) очка при показателе полезности «-15».