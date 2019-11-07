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Главный тренер «Нью-Джерси»: «Гусев всегда хорошо бьет буллиты на тренировках»

16:07
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Главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс рассказал, почему Никита Гусев матче с «Виннипегом» (2:1 Б) пробивал буллит. Россиянин реализовал свою попытку.

— Почему буллит бил Гусев? А он всегда их хорошо бьет на тренировках, — приводит слова Хайнса российская версия официального сайта НХЛ — Да и у Боквиста была хорошая статистика в Швеции. Мы знали, что эти парни хороши на буллитах, поэтому выпустили их бить первыми.

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