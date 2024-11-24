Тренер «Нэшвилла» Брюнетт — о дебюте Свечкова: «Он умный игрок. Я бы хотел, чтобы он играл больше»

Главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт оценил дебют российского нападающего Федора Свечкова в НХЛ.

Дебютным для 21-летнего россиянина стал матч против «Виннипега» (4:1). В этой игре он провел на льду 7 минут 34 секунды. Форвард был выбран «Предаторз» на драфте-2021 под общим 19-м номером.

«Это была тяжелая игра для него. Очевидно, что он очень нервничал в первом периоде, но когда он вышел во втором периоде, то выглядел действительно хорошо. Он умный игрок. Я бы хотел, чтобы он играл больше, но мы немного в отчаянном положении в этом сезоне», — приводит слова Брюнетта пресс-служба клуба.

Сезон-2023/24 Свечков провел в «Милуоки», где стал вторым бомбардиром и снайпером команды в плей-офф. До этого он выступал за все три команды системы «Спартака», СКА и «Ладу».