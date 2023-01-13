Главный тренер «Нэшвилла» доволен игрой Аскарова в дебютном матче в НХЛ

Главный тренер «Нэшвилла» Джон Хайнс оценил дебют российского голкипера Ярослава Аскарова в НХЛ.

Он сыграл за «Предаторз» в матче против «Монреаля» (3:4) и отразил 31 бросок из 35.

«Я думал, что нам нужно было лучше его защищать, но для него это был хороший первый старт, — цитирует Хайнса сайт НХЛ. — Он сделал несколько важных сэйвов, его часто испытывали на прочность соперники, так что я очень доволен им».

В текущем сезоне Аскаров провел 22 матча в АХЛ за «Милуоки», в которых пропустил 57 шайб при двух сухих матчах и 90,5 процента отраженных бросков. Он был приглашен на Матч звезд лиги, который состоится 5-6 февраля в Лавале.