Главный тренер «Монреаля» выделил игру Прайса

«Монреаль» обыграл «Виннипег» и в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли (5:1), поведя в противостоянии со счетом 3-0. Главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм отдельно выделил вклад в этот успех голкипера Кэри Прайса.

«Он вселяет уверенность в нашу команду. Он показывает вдохновенную игру. Однако, на мой взгляд, сегодня мы были сильны как в нападении, так и в защите. Он огромная часть нашей команды, но сегодня мне понравилось, как все ребята действовали перед ним.

Мне понравилось, как мы сегодня играли. Мне понравилось начало матча в нашем исполнении и наша сосредоточенность от начала до конца. Мы хотели играть лучше, чем во втором матче. И я думаю, что нам это удалось», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

Уже в понедельник «Монреаль» может закончить серию. Примечательно, что «Канадиенс» не выигрывали серию всухую с 2014 года, когда в первом раунде они преодолели сопротивление «Тампы» (4-0).