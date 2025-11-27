Главный тренер «Монреаля» Сан-Луи: «Гол Демидова стал очень важным»

Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи прокомментировал гол российского нападающего Ивана Демидова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:3).

19-летний россиянин забил победный гол на 45-й минуте.

«Гол Демидова стал очень важным. После этого мы оборонялись против команды, которая играет на высокой скорости. Мы справились впятером против шестерых. Добеш отлично сыграл. Идеально не было, но мы нашли свою лучшую игру», — цитирует Сан-Луи пресс-служба НХЛ.

Этот гол стал для Демидова пятым в сезоне-2025/26, всего у него 18 (5+13) очков в 22 матчах.

«Монреаль» (27 очков после 22 матчей) занимает восьмое место в Восточной конференции.