Главный тренер «Монреаля» рассчитывает на Романова в предстоящем сезоне

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен заявил, что рассчитывает на защитника Александра Романова в предстоящем сезоне, информирует в Twitter журналист Джон Лу.

Тренер пока не знает, в каком именно сочетании будет играть молодой российский защитник. Но, по словам Жюльена, он будет удивлен, если Романов «не начнет сезон в основной команде».

Романов был выбран «Монреалем» на драфте 2018 года под общим 38-м номером. Летом этого года он подписал контракт с клубом на три года.

В прошедшем сезоне россиянин отыграл за ЦСКА 47 матчей, набрав 7 (0+7) очков при показателе полезности «плюс» 21.