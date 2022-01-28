Главный тренер «Монреаля» оценил прогресс Романова в нынешнем сезоне

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм оценил игру защитника Александра Романова в нынешнем сезоне.

«Считаю, что он играет хорошо. Это все еще молодой игрок, мне нравится, как он прогрессирует. Если сравнивать с прошлым сезоном, то он очевидно прибавил. Да, иногда он не совсем правильно выбирает позицию, но он работает над своими ошибками. Уверен, что он продолжит прибавлять», — цитирует тренера The Athletic.

В нынешнем регулярном чемпионате 22-летний россиянин набрал 7 (2+5) очков в 39 матчах при показателе полезности «минус 8».