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Главный тренер «Монреаля» готов на изменения в составе ради победы над «Тампой»

10:14
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Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм заявил, что готов к изменениям в составе команды ради победы в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй» (0-3 в серии).

«Если мы решим, что изменения в составе помогут команде, то мы их сделаем. Пока рано об этом говорить. Мы смотрим на ситуацию после каждой игры, и будем делать то же самое в следующие несколько часов и дней, чтобы подготовиться к понедельнику. Можно указывать на того или иного игрока, но хоккей — это командный вид спорта. Мы планируем сыграть лучше в защите. В понедельник нам понадобятся усилия всех 20 парней, чтобы показать свою лучшую игру. Вот и всё», — приводит официальный сайт НХЛ на русском языке слова Дюшарма.

Четвертая игра финальной серии «Монреаль» — «Тампа» состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ducharme-my-prodolzhaem-rabotat-s-romanovym/c-325563792

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