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Главный тренер «Миннесоты» отметил Капризова

17:44
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон отметил работу нападающего Кирилла Капризова в тренировочном лагере команды.

«Никто не сомневался в его таланте и навыках. Но особенно его выделяет то, как он работает без шайбы. Как он идет в борьбу, как пытается завладеть шайбой, — приводит слова тренера The Athletic. — Он ведет игру. Постоянно угрожает воротам. Но также он усердно работает, отрабатывает назад, борется в углах. И он отменно умеет закрывать шайбу корпусом».

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