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Главный тренер «Миннесоты» не смог назвать точные сроки восстановления Капризова

17:07
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон заявил, что пока не может назвать точные сроки восстановления нападающего Кирилла Капризова.

«Пока не могу сообщить ничего конкретного. Будем двигаться от матча к матчу», — приводит слова тренера The Athletic.

24-летний россиянин получил травму верхней части тела 6 января в матче с «Бостоном». Из-за этого хоккеист пропустил встречу против «Вашингтона» (3:2 Б).

В текущем сезоне Капризов провел 32 матча, в которых набрал 40 (14+26) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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