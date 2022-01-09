Главный тренер «Миннесоты» не смог назвать точные сроки восстановления Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон заявил, что пока не может назвать точные сроки восстановления нападающего Кирилла Капризова.

«Пока не могу сообщить ничего конкретного. Будем двигаться от матча к матчу», — приводит слова тренера The Athletic.

24-летний россиянин получил травму верхней части тела 6 января в матче с «Бостоном». Из-за этого хоккеист пропустил встречу против «Вашингтона» (3:2 Б).

В текущем сезоне Капризов провел 32 матча, в которых набрал 40 (14+26) очков.