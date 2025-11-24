Главный тренер «Миннесоты» Хайнс отметил прогресс нападающего Юрова

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс прокомментировал игру российского форварда команды Данилы Юрова и отметил его прогресс.

«Юров все лучше и лучше контролирует шайбу и играет в атаке. На протяжении сезона он был надежен в обороне и показывал хоккейный интеллект. Сейчас у него становится больше уверенности, когда он владеет шайбой. Он все лучше понимает, что нужно предпринять в том или ином моменте», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

21-летний Юров в 18 матчах текущего сезона НХЛ набрал 6 (3+3) очков.