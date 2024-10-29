Главный тренер «Миннесоты» Хайнс дал характеристику Капризову
Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал нападающего Кирилла Капризова элитным игроком НХЛ.
— Как у вас с ним контакт, как у тренера с игроком?
— Он — элитный хоккеист лиги, один из лучших в НХЛ. В то же время он очень, я бы сказал, тренируемый — слушает и делает то, что от него требуют. У него и масса других качеств — работает всегда на полную, никогда не сдается, стабилен. Капризов — лидер нашей команды. Мне как тренеру прекрасно иметь такого элитного игрока с таким элитным драйвом, который всегда стремится быть лучшим. Во всем — фитнесе, стиле жизни, тренировочных привычках, выполнении тренерских заданий, стабильности в игре. У него очень высокий уровень во всем!
— Может ли он в будущем стать капитаном «Миннесоты»?
— Да, он растет в этом направлении. Сейчас он носит свитер с буквой «А» — и прогрессирует в коммуникации с тренерским штабом, с прессой, с партнерами по команде. Если в его лидерстве на льду, умении вести за собой собственным примером и раньше не было никаких сомнений, и это — капитанский калибр, то теперь он определенно растет и в общении.
Капризов в этом сезоне НХЛ набрал 15 (4+11) очков в 8 матчах регулярного чемпионата.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|3
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|4
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Филадельфия
|9
|2
|7
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|5
|Монреаль
|9
|4
|5
|9
|6
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|7
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|6
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|7
|Анахайм
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|10
|1
|9
|4
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|6 : 1
|29.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|2 : 5
|29.10
|02:30
|
Виннипег – Торонто
|4 : 6
|29.10
|02:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|29.10
|04:00
|
Юта – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|29.10
|04:00
|
Колорадо – Чикаго
|2 : 5
|29.10
|05:00
|
Вегас – Калгари
|5 : 0
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Каролина
|3 : 4 ОТ