Хайнс — об игре Юрова: «Он все лучше понимает, когда и как действовать на льду»

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс отметил прогресс российского нападающего Данилы Юрова.

В ночь с 23 на 24 ноября 21-летний хоккеист забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:0) и был признан второй звездой встречи.

«Юров становится лучше в работе с шайбой и в атакующих действиях. На протяжении сезона он был надежен в обороне и демонстрировал высокий хоккейный интеллект. Сейчас с каждым матчем он также прибавляет в уверенности и все лучше понимает, когда и как действовать на льду», — цитирует Хайнса пресс-служба НХЛ.

На драфте НХЛ 2022 года Юров был выбран «Миннесотой» в 1-м раунде под общим 24-м номером. В мае 2025-го россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Уайлд». В этом сезоне на счету нападающего 6 (3+3) очков в 18 матчах.