Тренер «Миннесоты» Эвасон: «Капризов невероятен, было бы здорово иметь в составе 20 таких парней»

Тренер «Миннесоты» Эвасон расстроился, что у него в команде нет 20 Капризовых

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон высказался об игре российского нападающего Кирилла Капризова в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (2:5).

«Капризов невероятен, верно? Он в самом деле невероятен. Он боец. Было бы здорово иметь в составе 20 таких парней. Мы бы сражались лучше. Этот парень просто продолжает бороться изо всех сил. Он не считает, сколько голов забил, хочет только побеждать. Он заводит команду. Просто сегодня у него не было достаточного количества парней, готовых быть рядом с ним», — приводит слова Эвасона сайт НХЛ.

Капризов в пятом матче против «Сент-Луиса» оформил дубль. Он лидирует в снайперской гонке текущего розыгрыша плей-офф с 7 шайбами в 5 играх.

После этого матча счет в серии стал 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Шестой матч в серии состоится 13 мая на льду «Блюз». Начало встречи — 04.30 по московскому времени.