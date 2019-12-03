Главный тренер «Лос-Анджелеса» поставил Прохоркина в пример другим игрокам «Кингз»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан оценил игру нападающего Николая Прохоркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:4). В этой встрече россиянин забросил шайбу после красивого индивидуального прохода.

— Вы сами все видели, — цитирует тренера LA Kings Insider. — Он провел несколько хороших смен, мы поставили его в звено повыше, затем он забил гол. Провел хороший матч и принес много пользы. Показал желание проявить себя.

Не могу сказать такое обо всех игроках. Не все из тех, на кого мы рассчитываем, проявили такую же самоотдачу. Понимаю, что у любого может быть неудачный матч. Но в выездных встречах таких людей у нас иногда набирается слишком много.

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