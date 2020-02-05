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Главный тренер «Лос-Анджелеса»: «Овечкин был незаметен, а затем бам, бам, бам — шайбы в сетке»

09:05
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Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:4).

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече оформил хет-трик.

— Дайте Овечкину еще пару лет, и он забьет 800 голов, — приводит слова Маклеллана LA Kings Insider. — Это тот тип матча, когда Овечкин был незаметен большую часть игры, а затем бам, бам, бам — шайбы в сетке, они победили. Они верят в то, что делают, и они терпеливы. Они ждут ошибок и затем извлекают выгоду.

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