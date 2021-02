Главный тренер «Лос-Анджелеса» Маклеллан оценил перспективы Капризова в НХЛ

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после матча регулярного сезона НХЛ против «Миннесоты» (1:3) высказался о форварде «Уайлд» Кирилле Капризова.

«Капризов? Да что тут говорить — он один из лучших новичков лиги в этом сезоне. Если вообще не лучший. Мы уже провели шесть матчей против «Миннесоты», и с каждой игрой он добавляет. Он очень неудобный игрок для соперника», — цитирует Маклеллана журналист Майкл Руссо в Twitter.

Kings coach Todd McLellan on Kaprizov: «If he isn't the top rookie in the league, he's going to be one of the top two or three. This is game six or seven against him already and every night he's gotten better. ... Very slippery player.»