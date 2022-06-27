Никитин: «Ничушкин доказал, что нельзя останавливаться в сложной ситуации»

Игорь Никитин считает, что Ничушкин смог стать одним из значимых игроков в «Колорадо»

Главный тренер «Локомотива», бывший наставник ЦСКА Игорь Никитин считает, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин смог стать одним из значимых игроков в составе команды.

«Он и в ЦСКА тогда играл большую роль. Приятно, что он повернул ситуацию в свою пользу, и сейчас, я считаю, он является одним из значимых игроков в «Колорадо». Это все-таки такая движущая сила в плане движения, помощи обороны. Он доказал, что нельзя останавливаться в сложной ситуации, и везет тому, кто всегда идет вверх. Однозначно, Валерий может быть благодарен системе «Колорадо», которая дала ему шанс. И за счет в том числе своего характера он воспользовался своим шансом», — приводит слова Никитина ТАСС.

Ничушкин выступал за ЦСКА с 2016 по 2018 год.

В ночь на 27 июня «Колорадо» победил «Тампу» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли-2022.

Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл данный трофей. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 форвард Колорадо" провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.

«Эвеланш» также становились победителями плей-офф НХЛ в 1996 и 2001 годах.