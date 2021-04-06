Главный тренер «Колорадо» прокомментировал победу в матче с «Миннесотой»
09:04
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался о победном матче над «Миннесотой» в НХЛ.
«Мы понимаем, насколько важна победа и на каком месте в турнирной таблице мы находимся. Необязательно это делает вас лучшей командной лиги. Нам еще нужно доказать в плей-офф, а не в регулярном чемпионате», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
«Колорадо» одержал пятую победу подряд и продлил серию без поражений в основное время до 15 матчей. Клуб является лидером в турнирной таблице НХЛ.
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