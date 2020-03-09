Главный тренер «Колорадо» объяснил, почему Задоров пропустил последние матчи

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар объяснил, почему защитник Никита Задоров пропустил последние два матча. Тренер решил оставить россиянина в запасе.

— Ему надо продолжать трудиться, и тогда он получит шанс вернуться в состав, — приводятся слова Беднара на официальном сайте «Колорадо». — У Иэна Коула был неудачный прошлый матч, он был на льду при первых трех пропущенных голах, я сократил его игровое время в концовке. Так же было с Задоровым в матче до этого. Разница между ними в том, что Коул в последнее время играет ответственно, а игра Никиты уже довольно долгое время на спаде. Нам же сейчас нужна стабильность.

В нынешнем сезоне Задоров провел 62 матча и набрал 13 (4+9) очков.