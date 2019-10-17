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Главный тренер «Колорадо» объяснил, почему Задоров не играл с «Питтсбургом»

16:30
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар объяснил, почему защитник Никита Задоров не попал в состав на матч с «Питтсбургом» (2:3 ОТ). «Лавины» потерпели первое поражение в сезоне.

— Я вижу все наши матчи, слежу за обороной, как она играет, — цитирует Беднара Denver Post. — Считаю, что есть много областей, где Задоров должен прибавить. Мы приняли решение, что в этом матче должен был играть другой защитник, им стал Марк Барберио.

В 5 матчах Задоров набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3».

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