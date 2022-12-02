Тренер «Колорадо» — о Капризове: «Он суперзвезда, без сомнений»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил игру нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Он суперзвезда, без сомнений. Мне нравится его отношение к делу. Он всегда выходит на лед в хорошем настроении, хочет получить удовольствие. У него отличный набор умений — когда он объединяет игру рук и ног, он становится очень опасным в атаке. Капризов очень конкурентоспособен, силен в борьбе за шайбу, его тяжело остановить, к тому же он очень креативен. Считаю, что он опасен и как снайпер, и как распасовщик. Он находится на элитном уровне по обоим этим показателям», — приводит The Athletic слова Беднара.

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 27 (13+14) очков в 21 матче. Россиянин забрасывал или отдавал голевую передачу в 10 матчах подряд — это самая продолжительная результативная серия в карьере хоккеиста в НХЛ. Также он установил рекорд по числу матчей подряд с результативными передачами в истории «Миннесоты» (9).