Беднар объяснил, за счет чего «Колорадо» обыграл «Даллас» в первом матче серии

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар считает, что команда проделала хорошую работу в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа».

Игра прошла в воскресенье, 20 апреля, и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Эвеланш».

«Наши ребята знают, что обычно голы не забиваются с периметра площадки. Если вы хотите забивать голы, то должны выйти в центр льда и делать это неоднократно, потому что здесь играют хорошие вратари. Так что, очевидно, это цель каждой команды, а не просто бросать шайбы от бортов. Думаю, мы проделали хорошую работу. Мы реализовали несколько отскоков и создали несколько хороших моментов как в контратаках, так и при игре в равных составах», — цитирует Беднара пресс-служба «Колорадо».

Счет в серии 1-0 в пользу «Эвеланш». Следующий матч команды проведут 22 апреля. Игра начнется в 4.30 по московскому времени.