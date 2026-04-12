Главный тренер «Колорадо» Беднар получил перелом лицевой кости после попадания шайбы в матче с «Вегасом»

У главного тренера «Колорадо» Джаред Беднар диагностированы перелом лицевой кости и повреждение роговицы после попадания шайбы в лицо в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

54-летний специалист пропустит выездные матчи команды против «Эдмонтона» (14 апреля) и «Калгари» (15 апреля). Отмечается, что канадцу не потребуется операция.

«Эвеланш» со 115 очками в 79 матчах занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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