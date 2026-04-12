Главный тренер «Колорадо» Беднар получил перелом лицевой кости после попадания шайбы в матче с «Вегасом»
У главного тренера «Колорадо» Джаред Беднар диагностированы перелом лицевой кости и повреждение роговицы после попадания шайбы в лицо в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.
54-летний специалист пропустит выездные матчи команды против «Эдмонтона» (14 апреля) и «Калгари» (15 апреля). Отмечается, что канадцу не потребуется операция.
«Эвеланш» со 115 очками в 79 матчах занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|13
|9
|4
|20
|2
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|3
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|14
|4
|Вашингтон
|10
|6
|4
|12
|5
|Айлендерс
|11
|5
|6
|12
|6
|Питтсбург
|12
|5
|7
|11
|7
|Филадельфия
|13
|3
|10
|9
|8
|Коламбус
|9
|4
|5
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|9
|3
|19
|2
|Оттава
|12
|8
|4
|16
|3
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|4
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|15
|5
|Монреаль
|11
|6
|5
|14
|6
|Флорида
|12
|6
|6
|14
|7
|Детройт
|12
|5
|7
|13
|8
|Баффало
|11
|4
|7
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|13
|8
|5
|18
|2
|Юта
|12
|8
|4
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|4
|Колорадо
|12
|6
|6
|13
|5
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|12
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Виннипег
|11
|4
|7
|11
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|12
|8
|4
|18
|2
|Вегас
|13
|8
|5
|17
|3
|Сиэтл
|12
|7
|5
|15
|4
|Сан-Хосе
|12
|6
|6
|13
|5
|Калгари
|11
|5
|6
|10
|6
|Анахайм
|11
|5
|6
|10
|7
|Лос-Анджелес
|10
|3
|7
|8
|8
|Ванкувер
|13
|2
|11
|5
Результаты / календарь
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31.10
1.11
|27.10
|02:00
|Рейнджерс – Лос-Анджелес
|3 : 6
|27.10
|03:30
|Калгари – Торонто
|5 : 2
|27.10
|04:30
|Эдмонтон – Детройт
|3 : 4 Б
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