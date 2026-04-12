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Главный тренер «Колорадо» Беднар получил перелом лицевой кости после попадания шайбы в матче с «Вегасом»

Сергей Ярошенко

У главного тренера «Колорадо» Джаред Беднар диагностированы перелом лицевой кости и повреждение роговицы после попадания шайбы в лицо в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

54-летний специалист пропустит выездные матчи команды против «Эдмонтона» (14 апреля) и «Калгари» (15 апреля). Отмечается, что канадцу не потребуется операция.

«Эвеланш» со 115 очками в 79 матчах занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Джаред Беднар
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 13 9 4 20
2 Рейнджерс 14 7 7 15
3 Нью-Джерси 11 7 4 14
4 Вашингтон 10 6 4 12
5 Айлендерс 11 5 6 12
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Филадельфия 13 3 10 9
8 Коламбус 9 4 5 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 9 3 19
2 Оттава 12 8 4 16
3 Торонто 14 7 7 16
4 Тампа-Бэй 11 7 4 15
5 Монреаль 11 6 5 14
6 Флорида 12 6 6 14
7 Детройт 12 5 7 13
8 Баффало 11 4 7 11
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 13 8 5 18
2 Юта 12 8 4 16
3 Даллас 11 7 4 15
4 Колорадо 12 6 6 13
5 Нэшвилл 11 4 7 12
6 Сент-Луис 11 5 6 11
7 Виннипег 11 4 7 11
8 Чикаго 11 3 8 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 12 8 4 18
2 Вегас 13 8 5 17
3 Сиэтл 12 7 5 15
4 Сан-Хосе 12 6 6 13
5 Калгари 11 5 6 10
6 Анахайм 11 5 6 10
7 Лос-Анджелес 10 3 7 8
8 Ванкувер 13 2 11 5
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1.11
27.10 02:00 Рейнджерс – Лос-Анджелес 3 : 6
27.10 03:30 Калгари – Торонто 5 : 2
27.10 04:30 Эдмонтон – Детройт 3 : 4 Б
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