Главный тренер «Коламбуса» в бешенстве из-за ухода Панарина и Бобровского

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла сожалеет об ухе в другие команды россиян Сергея Бобровского и Артемия Панарина, а также канадца Мэтта Дюшена.

— Я просто в бешенстве. Да, именно так. Я очень рассержен за своих игроков. Я зол за город и нашу организацию, — цитирует Тортореллу The Athletic.

— Это из-за игроков, которые ушли?

— Я очень уважаю этих парней. Серьезно. Испытываю к ним огромное уважение. Но не надо говорить о желании побеждать. А то получается, что для побед нужно было уйти. Нужно было побеждать здесь. Я говорю это очень осторожно, ведь мне нравятся эти парни. У нас были собрания, мы сбивались с пути, но старались исправить ошибки. Теперь давайте конкретно по именам.

Дюшен очень хорошо играл за «Коламбус». Мне нравилось с ним работать, но он захотел уйти. Панарин... сделал много замечательных вещей. Он весит 170 фунтов (77 кг). Однако он — один из самых сильных парней, которых мне доводилось тренировать. Вы знаете мое отношение к нему. Просто невероятно, насколько он хорош. Но и он ушел.

Бобровский — великолепный вратарь. На протяжении трех последних сезонов он прогрессировал в плей-офф. Он правда был очень хорош. Если бы он не сделал тот сэйв в начале второго периода первого матча, то как сложилась серия с «Тампой»?

Я уважаю всех этих парней. Но я не хочу слышать фразу: «Я хочу побеждать». Ведь побеждать можно и здесь. Поэтому я зол. Мы развивались и надо было побеждать вместе с нами.

Возможно, им не нравилось играть за меня. Это нормально. В конце концов, ты играешь не за тренера, а за партнеров по команде. В этом я видел как чувство единения, так и высокомерие. Я видел, что происходит. Полагаю, что сейчас я чувствую себя так же, как и другие ребята в команде. Думаю, что другие игроки уважают их право выбирать. Однако я, как и они, рассержен.

Поэтому я говорю: «Черт с ними, ведь мы хотим быть здесь, надо собраться и все сделать». Я желаю им всего самого лучшего. Но я в бешенстве из-за того, что они ушли. Я думаю, у нас строится что-то очень хорошее.