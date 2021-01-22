Главный тренер «Коламбуса» усадил лидера команды на скамейку за пассивную игру

Форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа не выходил на лед во втором и третьем периодах матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3 ОТ), а также в овертайме.

Его игровое время в итоге составило всего 3 минуты 55 секунд, он провел 5 смен в первом периоде.

При этом игрок не покидал скамейку «Блю Джэкетс». Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла был недоволен пассивной игрой канадца.

#CBJ Pierre-Luc Dubois played a total of 3:55 the whole game. This was his last shift and it's a telling sign that Dubois deserved to be benched. This isn't the first time but the lack of motivation, the giving up on plays and the poor decisions has to come to and end soon. pic.twitter.com/MHBTXP8kjx — Hockey Hound (@HockeyHoundShow) January 22, 2021

Ранее стало известно о том, что Дюбуа хочет покинуть клуб и просил обмена. В этом сезоне в его активе 1 гол в 5 матчах.