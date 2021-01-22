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Главный тренер «Коламбуса» усадил лидера команды на скамейку за пассивную игру

09:03
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Форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа не выходил на лед во втором и третьем периодах матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3 ОТ), а также в овертайме.

Его игровое время в итоге составило всего 3 минуты 55 секунд, он провел 5 смен в первом периоде.

При этом игрок не покидал скамейку «Блю Джэкетс». Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла был недоволен пассивной игрой канадца.

Ранее стало известно о том, что Дюбуа хочет покинуть клуб и просил обмена. В этом сезоне в его активе 1 гол в 5 матчах.

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