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Сегодня, 09:21

Главный тренер «Коламбуса» назвал выдающейся игру Тарасова в воротах

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Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен поделился мнением об игре российского вратаря Даниила Тарасова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

«Я думаю, игра Даниила в воротах была выдающейся. Он был просто очень спокоен. Он совершил непростые спасения», — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ.

23-летний вратарь одержал первую победу в НХЛ и стал первой звездой матча.

В текущем сезоне Тарасов провел 3 матча в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.

Источник: https://www.nhl.com/news/columbus-blue-jackets-new-york-rangers-game-recap/c-336236234?game_pk=2022020089
Даниил Тарасов (Коламбус)
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ХК Коламбус Блю Джэкетс
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НХЛ: «Рейнджерс» уступили «Коламбусу», «Флорида» обыграла «Айлендерс» и другие матчи 24 октября
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2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
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3 Сент-Луис 3 3 0 6
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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Рейнджерс – Коламбус
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И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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