Бриндамор: «Нужно отдать должное «Вашингтону», они играли намного лучше»
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал поражение от «Вашингтона» (1:3, 1-1) во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ.
«Мы не были великолепны. Нужно отдать должное «Вашингтону», они играли намного лучше. Мы знали, что это будет нелегко», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Третий матч в серии пройдет в ночь с 10 на 11 мая. Начало игры — 01.00 по московскому времени.
Новости